Fonda Doña Florinda: Cuándo es, dónde, venta de entradas y artistas confirmados para cada día

¡No queda nada para Fiestas Patrias! Por lo mismo, diversos panoramas se asoman de camino a la semana del dieciocho.
Uno de ellos, es la clásica Fonda Doña Florinda, que cada año hace bailar y disfrutar a miles de personas con lo mejor de la música.
Además, los tragos y la gastronomía típica no pueden faltar. Todo eso y más lo encuentras en la Fonda Doña Florinda.
¿Dónde, cuándo y qué artistas se presentarán en la Fonda Doña Florinda?
Si eres seguidor de la cumbia, esta fonda es para ti. Lo mejor de la movida tropical dirá presente en el evento, que contará con grandes exponentes como Ráfaga, Chico Trujillo y Américo.
A continuación, te entregamos el detalle diario de los artistas que se presentarán en la Fonda Doña Florinda.
Jueves 18 de septiembre
- Chico Trujillo
- Ráfaga
- Américo
- Valentino Merlo
- Gino Mella
- La Sonora Malecón
Viernes 19 de septiembre
- Chico Trujillo
- Ráfaga
- Los Charros de Luchito y Rafael
- Jairo Vera
- Garras de Amor
- La Sonora Dinamita
Sábado 20 de septiembre
- Amar Azul
- Santaferia
- Los Vasquez
- Tobal MJ
- Noche de Brujas
- Valentino Merlo
Domingo 21 de septiembre
- Chico Trujillo
- Ráfaga
- Zúmbale Primo
- Lucky Brown
- Mario Guerrero
- Valentino Merlo
¿No te quieres perder este evento? Puedes adquirir las entradas a través del sistema Puntoticket. Cabe destacar que la preventa 1 ya no está disponible.
Por otro lado, la preventa dos se encuentra a $15.000 (sin cargo).
La venta general es de $17.000 (sin cargo).
