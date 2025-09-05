Fonda Doña Florinda: Cuándo es, dónde, venta de entradas y artistas confirmados para cada día

¡No queda nada para Fiestas Patrias! Por lo mismo, diversos panoramas se asoman de camino a la semana del dieciocho.

Uno de ellos, es la clásica Fonda Doña Florinda, que cada año hace bailar y disfrutar a miles de personas con lo mejor de la música.

Además, los tragos y la gastronomía típica no pueden faltar. Todo eso y más lo encuentras en la Fonda Doña Florinda.

¿Dónde, cuándo y qué artistas se presentarán en la Fonda Doña Florinda?

Si eres seguidor de la cumbia, esta fonda es para ti. Lo mejor de la movida tropical dirá presente en el evento, que contará con grandes exponentes como Ráfaga, Chico Trujillo y Américo.

A continuación, te entregamos el detalle diario de los artistas que se presentarán en la Fonda Doña Florinda.

Jueves 18 de septiembre

Chico Trujillo

Ráfaga

Américo

Valentino Merlo

Gino Mella

La Sonora Malecón

Viernes 19 de septiembre

Chico Trujillo

Ráfaga

Los Charros de Luchito y Rafael

Jairo Vera

Garras de Amor

La Sonora Dinamita

Sábado 20 de septiembre

Amar Azul

Santaferia

Los Vasquez

Tobal MJ

Noche de Brujas

Valentino Merlo

Domingo 21 de septiembre

Chico Trujillo

Ráfaga

Zúmbale Primo

Lucky Brown

Mario Guerrero

Valentino Merlo

¿No te quieres perder este evento? Puedes adquirir las entradas a través del sistema Puntoticket. Cabe destacar que la preventa 1 ya no está disponible.

Por otro lado, la preventa dos se encuentra a $15.000 (sin cargo).

La venta general es de $17.000 (sin cargo).

