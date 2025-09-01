¡Fiestas Patrias en Maipú! Evento gratuito contará con shows de La Combo Tortuga, Myriam Hernández y más: Cuándo, dónde y cómo asistir

¡Y llegó septiembre! Por lo mismo, te traemos un panorama imperdible, y lo mejor de todo, totalmente gratuito.

Maipú se prepara con todo para recibir las Fiestas Patrias, y se sacó un tremendo evento familiar. Los días viernes 12 y sábado 13 de septiembre, la comuna recibirá a grandes artistas en el Templo Votivo.

Quienes abrirán el evento serán unos vecinos de la comuna: La Combo Tortuga, quienes pondrán la cuota bailable. Acto seguido, Los Tres, una de las grandes bandas de rock nacional, lo dejarán todo en el escenario maipucino.

En la siguiente jornada (13 de septiembre) llegará la baladista Myriam Hernández con todo su romanticismo, quien será la encargada de abrir los fuegos.

Para cerrar el gran acto, quienes se encargaran de poner todo el sabor de la ranchera y de la música tropical son Los Charros de Lumaco, para concluir con broche de oro.

Los dos días contarán con un homenaje inaugural a Gabriela Mistral, donde participarán más de 90 artistas de la comuna, entre ellos el Coro Infantil y Adolescente de Maipú, Talentos Maipú, ESAM y Sello Popular.

Además, habrá foodtrucks, un área infantil y espacios inclusivos como el Punto Violeta y Diverso, para acompañar frente a situaciones de discriminación.

La entrada para Fiestas Patrias en Maipú es totalmente gratuita y el inicio del evento será a las 16:00 horas. Por otro lado, los shows musicales se desarrollarán de 18:00 a 20:00 horas.

Más información en la página de la municipalidad de Maipú.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Municipalidad de Maipú (@muni_maipu)

También puedes leer en Radio Corazón: Regresa la lluvia a Santiago: Michelle Adam anunció precipitaciones para la próxima semana en la Región Metropolitana