Auditor descriteriado y su confesión hot en El Chacotero Sentimental: «Incursioné con mi amante delante de mi mujer»

Este auditor se apodó como "el care' ra" y con justa razón. Hasta el Rumpy se indignó ante lo que escuchaba, y le dejó el manso consejito.

01 Sep, 2025. 18:06 hrs

 

