Eskarcita protagoniza fuerte pelea con Alan Didier: «Qué asco de persona eres, te falta hombría»

La noche de este domingo se vivió un intenso momento en Mundos Opuestos, luego de que Eskarcita se enterara de que Alan Didier se había dado un piquito ni más ni menos que con Ignacia Michelson, su amiga más cercana en el encierro.

Un rato después, la joven fue a buscar a su pretendiente para encararlo duramente. «Yo no me equivocaba cuando te decía que todas las micros te servían. ¿Para qué te haces el bueno? Me da rabia que me vengas a abrazar y a hacer el lindo».

«Admite que te gusta el h… Me carga que me estés viendo la cara para después venir a contarme que te comiste a mi amiga. ¡No seas cara de r…! ¡Qué asco de persona eres, te falta hombría! Lo único que tienes es músculo, pero el cerebro vacío, y tus valores bastante perdidos», continuó.

Ya de vuelta en la casa, Eskarcita lloró amargamente por lo ocurrido y fue consolada por los demás. Mientras, Alan confesó que nunca tuvo un interés especial. «Ella no me gustaba. Lo pasaba bien, como con todas».

Eskarcita no acepta las disculpas

Posteriormente, la ex Gran Hermano se acercó a Alan para arreglar las cosas, pero todo quedó peor. «Quiero que sepas cómo me siento, para no quedar como que confundí las cosas. Me molesta que no seas sincero en decirme tus intenciones. Una cosa es lo que dices y otra es lo que haces».

«Me disculpo por abrazarte antes de darte la noticia. Quería que fuera de otra forma. Me da pena que tú estés mal, y agradezco que te disculpes por lo que dijiste, como ‘poco hombre’», fue la respuesta de él.

Enojada, Eskarcita contraatacó: «No me arrepiento de lo que te dije. Lo diría hoy y mil veces. Somos personas diferentes, yo soy transparente y no ando jugueteando. Me siento humillada y no acepto tus disculpas».

Luego se fue a llorar con Disley Ramos. «Me carga sentirme mal por esto. Es sentirme utilizada. Él sabía que al h… con él estaba poniendo muchas cosas en juego, me desespera. No quiero hacer daño, pero termino dañada yo».