Popular actriz de Mega rompe el silencio tras su salida luego de más de diez años en el canal: «Me daban los mismos personajes…»

Hace algunas semanas, una popular actriz de Mega impactó al anunciar su salida de la señal luego de estar más de una década ligada al canal.

Vale destacar que Francisca Imboden fue partícipe de varias series nacionales icónicas, entre ellas «Papá a la deriva» y «Nuevos Amores de Mercado».

Francisca Imboden alza la voz tras su salida de Mega

Su salida produjo varias incógnitas, y en el pódcast «Más de Ti» despejó varias de ellas: «Era como un camino lógico que se venía viendo, hubo un minuto en que teníamos todos contrato, que fue una cosa fascinante».

Asimismo, respecto a los movimientos que hay en la industria televisiva, señaló que «el medio ha cambiado, los avisajes han cambiado, Internet se ha metido con mucha fuerza, entonces, no es por defender a nadie, pero es real que el panorama es súper distinto».

«Hay puntos donde no pueden sostener un área dramática (…) Entonces empezaron a haber menos contratos, empezaron a achicarse y cada vez están dejando los más esenciales», agregó la intérprete.

Sin embargo, enfatizó que eso no significa que no la vayan a llamar de algún proyecto.

Por otro lado, también tenía palabras de agradecimiento para el canal: «estoy súper agradecida de haber estado 13 años con contrato (…) No lo esperaba, pero también sí lo esperaba porque ya se veía que muchos compañeros ya les habían quitado el contrato».

«Ya no hay área dramática ahí, la producción no la hace el canal, la hace una producción externa, y ellos son los que contratan a los actores (…) entonces había una ambigüedad entre los actores que eran contratados por Mega y los otros», continuó.

Para cerrar, indicó que ya no estaba tan motivada: «Era lógico, está bien, no le hago mucho juicio a la cuestión, no me siento herida (…) pero yo siento que estaba haciendo un poco lo mismo, porque me daban los mismos personajes, eso me estaba achicando (…) para ser súper honesta, no estaba tan feliz».

