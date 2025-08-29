Iván Torres entró de lleno en «guerra de meteorólogos»: Defendió a colega y trató de «ignorante» a conocida figura de Canal 13

Iván Torres no dudó en prestarle ropa a su compañera meteoróloga Allison Göhler, luego de un controversial comentario emitido por un rostro de Canal 13.

El experto en tiempo trató al comunicador de “ignorante”, defendiendo a su compañera de Chilevisión.

¿Qué pasó? Resulta que la meteoróloga Allison Göhler emitió un comentario, criticando los pronósticos de los otros canales: «Me da rabia que en otros canales estén poniendo qué va a pasar en septiembre. Si todavía no se puede, no se puede saber», dijo en el matinal «Contigo en la mañana».

Luego, en el canal vecino, Michelle Adam se la jugó con un pronóstico para Fiestas Patrias: «Una buena meteoróloga sí se atreve a proyectar el tiempo sin ningún inconveniente», lanzó el periodista José María del Pino.

Iván Torres arremete contra rostro de Canal 13

Las palabras del comunicador no pasaron desapercibidas, e Iván Torres le mandó un recadito a través de las pantallas de TVN donde lo trató de «ignorante».

«A ese periodista le digo que no tiene idea de meteorología y que es un ignorante», agregó.

En modo de broma, Eduardo Fuentes trató de calmar las aguas: «Me dicen que está Primer Plano y Only Fama afuera».

«Los pronósticos que nosotros usamos en Chile, y a nivel mundial, no son más allá de siete días y algunos experimentales, que llegan a 15, hasta 10 por último», fue la respuesta del hombre del tiempo.

«Y una colega mía, Allison, y lo nombro porque fue público, dijo que no le gustaba que otras personas, incluso que no son meteorólogos, dieran pronósticos para el 18», continuó.

Asimismo, defendió a su colega: «Se puede dar un pronóstico estadístico, pero no dinámico. Si hace dos semanas, alguien me preguntaba si podría nevar en Santiago en agosto, yo le diría ‘cómo se te ocurre. Nunca ha nevado’. ¿Y qué pasó? Nevó, esos son pronósticos dinámicos. Lo estadístico es otra cosa».

«Allison fue muy cauta, porque dijo que no se podía hacer. Que era una irresponsabilidad y yo estoy totalmente de acuerdo», concluyó el hombre del tiempo.