Querido comunicador nacional sorprende al revelar delicado diagnóstico en pleno programa: «tengo una enfermedad al cerebro que no tiene cura»

En un capítulo reciente del podcast «Tomás va a morir», se vivió un momento de verdadera conmoción: Alejandro «Buffy» Barros sorprendió a sus compañeros al revelar que le diagnosticaron una enfermedad cerebral de carácter grave.

Según relató en el espacio, los primeros síntomas aparecieron mientras estaba de vacaciones en Estados Unidos hace unas semanas, cuando empezó a notar una alteración en su visión del ojo izquierdo.

«No se me pasó durante todo el día. Veía como si estuviera debajo del agua, todo borroso. La cantidad de luz que entraba, perfecto; los colores, perfectos, pero todo difuminado (…) Yo diría que veía como un 60% bien por el ojo y 100% por el otro», contó Barros.

Después de grabar uno de los episodios del podcast, decidió consultar a un oftalmólogo y se sometió a diversos exámenes. Fue entonces cuando los resultados orientaron el diagnóstico hacia otra área.

«Cuando estuvieron todos esos resultados, me miró y ahí se complicó todo porque me dijo: ‘Su ojo está perfectamente bien. El problema es del cerebro’», relató el podcaster.

Alejandro Barros «Buffy» y una impactante confesión en «Tomás va a morir»

A partir de ahí, «Buffy» fue evaluado por un neuroftalmólogo, se realizó nuevas pruebas y finalmente conoció el origen de su malestar. Explicó que los estudios indicaban un daño en la mielina, la cubierta que recubre a las neuronas.

«Los signos eran daño en la mielina, en el cerebro (…) Eso recubre a las neuronas una por una. Entonces, cuando la mielina se va, los impulsos eléctricos que viajan a través de la neurona empiezan a chisporrotear y no llegan al final. Literalmente se pelan los cables», detalló.

La gravedad de la situación se manifestó cuando una neuróloga, tras revisar los exámenes, tomó la decisión de internarlo de inmediato.

«Me dijo: ‘Algo no está bien’. Así que no me dejó irme para la casa», comentó Barros, quien permaneció tres días hospitalizado.

«Buffy» mandó un directo mensaje a través de «Tomás va a morir» donde dio cuenta del diagnóstico definitivo: «lo voy a decir sin ningún tapujo más: tengo una enfermedad al cerebro que no tiene cura y voy a tener que vivir el resto de mi vida con eso. Es muy grave».

Además, agregó que existe un tratamiento paliativo que puede ayudar a sobrellevar la condición, haciendo una comparación histórica para dimensionar el avance médico.

«Tiene un tratamiento paliativo, es muy similar a lo que pasaba con el VIH. Hace 20 años, la enfermedad que tengo te mataba. Hoy en día puedes vivir una vida de mierda, pero vivirla. Quizás no llegue a los 90 años, pero sí quizás supere los 60″.

