Reconocida cantante sorprendió al presentar nueva pareja luego de infidelidad: «Colágeno» y «Todo que ver»

Una reconocida cantante nacional sorprendió con su nuevo estreno, y por partida doble, ya que aprovechó de presentar a su nueva pareja.

Hace un tiempo, Flor de Rap terminó una larga relación, esto luego de verse envuelta en una infidelidad por parte de su ex pareja.

En ese contexto, la intérprete presentó a su nueva pareja, quien también es un artista del género urbano nacional.

La autora de «inmarchitable» sorprendió a todos subiendo una publicación con su nuevo enamorado.

En las fotos se aprecian muy románticos, de la mano y abrazándose con mucho cariño.

El hombre en cuestión es el cantante «Maty Farra». En conjunto lanzaron «La moto», nuevo proyecto musical que los une musical y amorosamente.

En conversación con La Cuarta, los artistas entregaron detalles del nuevo estreno: “Es una canción muy entretenida, es para divertirse. Es súper ligada al reggaeton old school, pero también trae mucho de lo moderno”, comentó Flor de Rap.

“Tenemos un amigo en común, yo trabajaba con él hace un tiempo y nos hizo la conexión. Y ahí quedamos, o sea, la Flor dijo que sí y yo era el que no avanzaba con el proyecto. Yo no lo hacía, no sé por qué no lo había hecho. Y hace poco me puse las pilas, hablé con Ryko y Tito, que son los productores. Le hicimos tres propuestas. Y ahí salió La Moto», comentó Maty Farra sobre la conexión.

Reacciones a la nueva relación de Flor de Rap en redes sociales

Los ágiles cibernautas no demoraron nada en comentar la publicación de la rapera.

Si bien la mayoría de los comentarios fueron positivos, felicitando a la nueva pareja, no faltaron las críticas por «superar tan rápido» su antigua relación.

«Esta pareja, todo que ver, me encanta», «Se nota enseguida cuando una relación va a ser sana y real, No por conveniencia.. Ojo!! No es hate, a nadie nos gusta que nos vean la cara», fueron algunas de las reacciones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por FLOR DE RAP (@florderap)