Participante de Mundos Opuestos lanzó comentario sin filtro a Marlen Olivari impactando a todos: «Daban ganas de foll…»

Un peculiar comentario lanzó Ignacia Michelson en la reciente edición de Mundos Opuestos.

A pesar de que no han sido días fáciles para ella, en la última transmisión le llovieron los elogios.

Los dos mundos recordaron los mejores tiempos de la Showoman y sus apariciones de alta temperatura en el extinto Morandé con Compañía.

«Te ves malo así, te ves bacan», le comentó Marlén a Mike Milfort, esto por su nuevo look.

En este contexto, es que se armó una conversación en torno a Marlen con una pregunta al hueso. «¿A la Marlen de hace 20 años le hubiera gustado el Mike de ahora?», consultó el influencer.

El comentario sin filtro de Ignacia Michelson a Marlen Olivari

Antes de entregar su respuesta, Ignacia Michelson entró de llenó en la conversación para lanzar un comentario sin filtro, recordando el «prime» de Olivari.

«Marlen era guapa y muy sexy de joven. Daban ganas de foll…», lanzó sin censura, comentario que impactó a todos los presentes.

“Caleta de cabros de la edad de nuestros papás dicen que estaban enamorados de ella», agregó Alan.

Por su lado, Mario Ortega también confirmó lo que se hablaba: «Yo la vi en pleno».

Sin embargo, tras la gran cantidad de halagos Marlén señaló que pareciera como si ahora fuera una «vieja decrépita».

“Hoy estás exquisita, Marlen. Pero Marlen de joven era otra cosa. Mi señora me mostró un video tuyo y me miraba fijo”, le dijo Mike.

«Sí, cuando era más chica igual la rompía», cerró la ex musa de MCC.

