«Se puso a llorar y se cortó el micrófono»: El relato del crudo momento en qué conductora de Metro se percata de una persona en las vías

Un crudo relato fue el que entregó esta mañana una de las pasajeras que se encontraba al interior del metro al momento de que una persona se lanzara a las vías.

En el último tiempo son varios los casos de suicidios en el metro de Santiago, revelando cada vez más el desafío del país con la salud mental.

Esta mañana nuevamente se vio manchada con esta acción. Una persona trató de atentar contra su vida en la estación de metro Alberto Hurtado, donde uno de los trenes frenó de emergencia.

Persona se lanzó a las vías del Metro

Por ese motivo, 7 estaciones estuvieron cerradas en la jornada de la mañana.

Una de las pasajeras que se encontraba en el interior habló con Chilevisión y entregó detalles de lo sucedido.

“Fue una sensación muy terrible. La frenada que pegó el Metro fue tremenda, quedamos todos en el suelo y muchos comenzaron a gritar. Señoras que estaban aplastadas por otros pasajeros”, comenzó diciendo.

«Primero pensamos que había sido una frenada normal, pero más fuerte, pero todos nos quebramos cuando habló la mujer que iba manejando el tren. Lloraba, lloraba y lloraba y nos hizo llorar a todos», continuó.

Además, agregó que: «Ella toma el micrófono y con la voz quebrada… A la mitad de la información ella se pone a llorar».

“A lo mejor es una estupidez, pero sabes que la gente no quería pisar. ‘No quiero pisar’, decían. Porque nosotros estábamos en el primer carro y sabían que la persona estaba abajo”, confesó, relatando la conmoción de los pasajeros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chilevisión (@chilevision)

También puedes leer en Radio Corazón: Usuarios hacen pebre a Naya Fácil tras acción que realizó en su viaje a Japón: «Vergüenza nacional y «dejando mal al país»