¿Ola de calor en la Región Metropolitana? Meteorólogo Iván Torres sorprende al pronosticar incremento en las temperaturas: Hasta 30°C en ciertos sectores El hombre del tiempo de TVN advirtió un aumento en las temperaturas en la capital. ¿Seguirán estas temperaturas en Fiestas Patrias? Revisa acá los detalles.