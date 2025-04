En las últimas horas, Inna Moll sorprendió a sus seguidores al anunciar oficialmente que será parte del Miss Universo Chile 2025, con el objetivo de representar a su país en el prestigioso certamen internacional de belleza.

La influencer comunicó la noticia a través de sus redes sociales, acompañando su publicación con una imagen que dejó a muchos sin palabras. «Con mucho cariño anuncio mi participación en el Miss Chile 2025 con el sueño de representar a mi país», escribió en su cuenta, recibiendo cientos de mensajes de apoyo.

Cabe recordar que otras figuras del espectáculo, como las ex chicas reality Antonia Casanova y Scarlette Gálvez (Eskarcita), también han confirmado su presencia en esta edición del concurso.

Inna Moll y un esperanzador mensaje

A través de su canal de YouTube, Inna compartió con sus seguidores las emociones que ha vivido desde que decidió embarcarse en este nuevo desafío. «Me pongo un poco emocional porque esto es algo que saca todo mi lado femenino que he tenido guardado hace tanto tiempo», confesó.

Además, reflexionó sobre su relación con el mundo del modelaje: «Si bien siempre he sido modelo, he estado un poco metida en este mundo, siento que esto es muy femenino, que el pelo, que las pestañas, que el maquillaje y yo siempre he tenido como muy bloqueado eso».

Actualmente radicada en México, Inna no dejó pasar la oportunidad de expresar cuánto extraña su tierra natal. «Chile tiene tantas cosas lindas y cada vez extraño más y eso es algo que voy a tener que vivir toda mi vida con eso, si es que decido vivir en México».

La modelo también destacó el profundo vínculo que mantiene con su país: «Ese es mi país y es mi raíz y cada vez que estoy allá me siento tan cómoda, me siento en mi casa, mis amigos, siempre tengo algo que hacer», agregó, según consignó T13.

La nueva misión de la joven modelo

Con respecto a su deseo de representar a Chile en el certamen internacional, Inna fue clara: «sería un honor gigante. Creo que es el desafío más grande que he decidido hacer. Sé que esta parte de mi vida va a ser mucha disciplina, va a ser mucho trabajo, va a ser muchas preparaciones».

Además, compartió su visión sobre la profundidad del concurso: «Siento que tengo mucho que aportar en este concurso. Si bien una mujer puede ser muy muy guapa y verse muy perfecta, hay una preparación tan grande por atrás, casi inhumana que les quiero mostrar».

También tuvo palabras para Emilia Dides, quien fue una gran fuente de inspiración para ella: «Le fue increíble en este concurso y esa parte también me motivó mucho a decir ‘voy con todo’. Porque veía como todo Chile se juntó así como si fueran a ver un partido de fútbol y eso me emocionó».

Antes de cerrar, Inna dedicó un emotivo mensaje a quienes la han acompañado en este camino: «Gracias por apoyarme, gracias por darme esa confianza que a veces ni yo tenía. Hoy en día me siento con la capacidad de hacer cualquier cosa, voy a dar la vida por Chile», concluyó.