Coté López dejó la patá en las redes sociales: Presentó a su nuevo pololo brasileño con sensual e íntimo video

Recientemente, Coté López asombró a todos luego de publicar en sus redes sociales diversos registros de un hombre de nacionalidad brasilera, quien sería su nueva conquista.

Fue mediante su Instagram que subió un posteo, donde se ve a la modelo hablando en portugués y enfocando a su enamorado. En la descripción, escribió que «hace más de un año nos conocimos por teléfono».

El misterioso hombre es un DJ brazuca llamado William Guimarães, quien también se dedica a la vida fitness.

Los rápidos cibernautas no sabían si creer esta supuesta nueva relación, y muchos la tildaron de publicidad.

Sin embargo, el medio Infama rectificó que «hace aproximadamente un mes nos llegó un mensaje diciendo que habían visto a la Cote en el aeropuerto, camino a Brasil».

«Claramente es real. ¿Cuánto durará? Eso no lo sabemos, pero el entorno cercano nos dice que ha ido seguido últimamente a Brasil y pronto volverá a ir», detalló el portal dedicado al espectáculo nacional.

Asimismo, en la historia subida por la empresaria, también agregó: «“saudades, meu amor (te extraño, mi amor), Will Guimarães”.

¿Quién es William Guimaraes? La nueva conquista de Coté López

Hace más de un año, Coté López terminó su relación con Luis Jiménez. Recientemente, habría encontrado el amor nuevamente, de la mano de un hombre brasileño.

El galán tiene más de 800 mil seguidores en Instagram, y se dedica a la música como DJ y al estilo de vida saludable.

Además, según consignó Mega, también realiza campaña como modelo de marcas de moda.

El hombre de nacionalidad brasilera es Aries y tiene 33 años.

