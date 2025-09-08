  • EN VIVO

¿Lluvia en Santiago para Fiestas Patrias?: Alejandro Sepúlveda despeja las dudas y adelanta su pronóstico para la semana del dieciocho 

El meteorólogo de Mega entregó su pronóstico para las Fiestas Patrias. ¿Y esta semana hay precipitaciones? Conoce acá los detalles.

08 Sep, 2025. 13:06 hrs

VIDEOS RELACIONADOS

Contenido patrocinado

VIDEOS MÁS VISTOS