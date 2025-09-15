Estos son los comediantes que podrían llegar al Festival de Viña 2026: Un debut y platos repetidos y controversiales

La parrilla de artistas para el Festival de Viña 2026 ya se está armando.

En ese contexto, en la última edición de Primer Plano, Cecilia Gutiérrez se la jugó con los nombres de los posibles humoristas que podrían llegar el próximo año a la Quinta Vergara.

Según reveló la periodista, Mega tendría conversaciones bastante avanzadas con diversas figuras dedicadas al humor.

Estos son los posibles humoristas que se podrían presentar en el Festival de Viña 2026

La primera mujer en el radar es Piare con Pé, reconocida standupera en el ambiente humorístico: «Los que la conocen dicen que es muy talentosa y que merece pisar el escenario de la Quinta Vergara», comenzó diciendo.

Según los panelistas, la comediante tuvo mucho éxito hace algunos años en el Festival de Talca, por lo que sería una buena carta para la nueva versión del certamen.

Siguiendo por esa línea, el otro nombre que resuena es el de Sergio Freire, comediante que ya ha salido triunfante en este escenario.

Cabe recordar que Freire estuvo en el ojo del huracán hace algún tiempo. Esto luego de una supuesta infidelidad hacía su esposa Maly Jorquiera, y lo que desencadeno el término de su relación.

«Yo creo que el público lo perdonó, porque cuando pasó lo de la infidelidad se le suspendieron shows. Tuvo que él mismo cancelar, y ahora me dijeron que estaba llenando nuevamente sus espectáculos”, señaló Cecilia Gutiérrez.

Para cerrar, quien también estaría en conversaciones, sería Charola Pizarro. El humor clásico y tradicional podría volver a la Quinta de la mano del histórico comediante.

Según Gutiérrez, la organización también estaría sondeando presentaciones de diversos standuperos, entre ellos: Toto Acuña, Rodrigo Villegas, Paloma Salas, Pastor Rocha y Coronel Valverde.