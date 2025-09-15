¡Una recta final de miedo! La predicción de Latife Soto que cambia todo lo que dicen las encuestas: «Más votos de los que decían…»

Como es habitual los días domingo, Latife Soto utilizó sus redes sociales para transmitir su clásico programa web que realiza junto a José Antonio Neme.

En ese contexto, la tarotista se la jugó con una inquietante predicción respecto a las elecciones presidenciales.

Fue en julio cuando la guía espiritual presagió que el nuevo mandatario sería alguien que tendría uno enfatizaría en mejorar el país en seguridad y economía. Además, lleva varias semanas lanzando predicciones respecto a la batalla por la presidencia.

Elecciones presidenciales 2025: Latife Soto y nueva predicción

Asimismo, en conversación con el periodista de Mega, se refirió a la recta final de las elecciones, las que darían que hablar. La vidente señaló que el conflicto y la tensión serían los personajes principales de esta votación.

Dice que va a haber una celebración, pero van a recorrer harto camino, van a ser fuertes las peleas y las noticias van a llegar antes… bien temprano se van a saber los resultados. Estamos hablando de la segunda vuelta. Parece que es un hombre», vaticinó.

Además, Latife Soto agregó que: «Yo creo que va a ir una mujer y un hombre peleando fuerte, van a pasar algunos… van a haber dos que van a tener muchos más votos de lo que las encuestas decían: Parisi y Kaiser. Ellos dos van a dar una sorpresa en cuanto a sus votos».

Más allá de una nueva predicción, Latife señaló en modo de reflexión que ojalá «todos queden contentos y que la persona que gane haga cosas».

Las próximas elecciones presidenciales tendrán como fecha de inicio el próximo domingo 16 de noviembre.

Los nombres que figuraran en la papeleta son: Jeanette Jara, Evelyn Matthei, Eduardo Artes, Franco Parisi, José Antonio Kast, Harold Mayne-Nicholls, Marco Enríquez-Ominami y Johannes Kaiser.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de José Antonio Neme (@jananeme)