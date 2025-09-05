Pangal Andrade sorprendió a todos en Mundos Opuestos al revelar quién era su amor platónico: “¿Cómo no me llamaste nunca?”

En la última edición de Mundos Opuestos, Pangal Andrade sorprendió a todos al llegar de sorpresa al encierro.

Fiel a su estilo, ingresó al reality en un caballo y aclaró rápidamente que su llegada era con el fin de ayudar a un equipo.

“Vengo a reforzar un equipo. Voy a conocer las casas y a decidir para cuál me voy», comenzó diciendo el histórico de los realities.

Asimismo, tuvo palabras para el equipo Fénix: «Están ganando heavy y allá son más hombres», reflexionó.

Marlen respondió rápidamente y aseguro que el motivo principal se debe a que «somos más maduros y siento que nos comunicamos mejor».

Mientras seguían conversando, el rostro de Canal 13 le aseguró al equipo que «vienen a ganar».

«Si ustedes tienen esa mentalidad, hay que dejar afuera todo lo que es familia, olvidarse y mentalizarse en esto. Esto es una montaña rusa y lo más importante es el apoyo del equipo», motivo a sus compañeros.

Siguiendo por esa línea, Marlen conversó íntimamente con Pangal y le comentó que ha sido la más nominada de la competencia, «7 veces».

«Y te has salvado», le respondió Pangal, en modo de felicitaciones.

En esa instancia, Pangal Andrade no se aguantó y lanzó una confesión que dejó a más de uno sorprendido: «Cuando era joven, la Marlen era mi amor platónico«.

La ex Morandé con Compañia no titubeó, y coquetamente lanzó: «¿Cómo no me llamaste nunca»?.

