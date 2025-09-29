¡Caso terrible! Mujer pierde sus dos brazos y piernas tas ser atacada por perro: Se encontraba paseando en bicicleta

Un dramático hecho sacudió a la comunidad de Okmulgee, en el estado de Oklahoma, Estados Unidos. A inicios de septiembre, Janelle Scott fue víctima de un ataque de un perro pitbull que la dejó sin brazos ni piernas.

De acuerdo con lo informado por el medio local FOX23, la mujer se desplazaba en bicicleta junto a su pareja cuando el animal la atacó sin previo aviso. La policía precisó que el dueño del perro se encontraba en prisión y que el animal estaba bajo el cuidado de un amigo.

Un segundo perro también intentó atacar al novio de Janelle, pero este logró defenderse y matarlo en el acto.

La complicada situación que atraviesa mujer que fue brutalmente atacada por un perro

La situación de Scott se agravó con el paso de los días. Aunque inicialmente logró conservar sus extremidades, finalmente debieron amputárselas el viernes pasado debido a la gravedad de las lesiones. “Cada día tiene que someterse a una cirugía, ha sido difícil”, relató su madre, Cheryl Scott.

La mujer recordó el impacto inmediato que le produjo a su hija la magnitud de las heridas: “Después de ver su brazo tras el ataque, supo que iba a perderlo porque dijo que cuando miró hacia abajo, podía ver el hueso, y apenas colgaba de los tendones y esas cosas, así que sabía”.

Pese a lo ocurrido, la familia asegura que Janelle mantiene un espíritu fuerte. “Somos mujeres fuertes, así que estoy bastante segura de que superará esto”, señaló su madre.

Actualmente, los cercanos a la víctima impulsan una campaña en el sitio GoFundMe con el fin de reunir fondos que permitan cubrir los gastos médicos y la larga hospitalización que enfrenta

