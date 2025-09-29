¡Sorpresa en CHV! Querido periodista renuncia al canal: Destacaba por su cercanía en sus despachos

En las últimas horas, se reveló que un joven y querido periodista renunció a Chilevisión.

El comunicador era apodado como una «joven promesa» y recientemente abandonó la señal de Paramount.

El hombre en cuestión es Martín Ortiz, quien llevaba tres años en el canal.

Según información del medio El Filtrador, el joven comunicador tenía planes fuera del país, buscando nuevos desafíos.

Es importante mencionar que Martín Ortiz ganó popularidad luego de salir en la pantalla de La Red, donde su humanidad y cercanía con las personas lo llevó a ser muy querido por los televidentes.

Uno de los momentos más recordados de Martín Ortiz

El periodista tiene un recordado momento en televisión, el que sucedió en Purén, en el año 2023. Esto en el marco de los incendios que afectaron a la región.

En aquella ocasión, una mujer lloraba desconsoladamente pidiendo comida para animales. Rápidamente, y al presenciar la escena, Ortiz le pidió al camarógrafo que dejarán de grabar, y así no caer en el morbo, mostrando su ética al momento de reportear.

La acción del periodista fue ovacionada por los cibernautas en redes sociales. Incluso, Rafael Cavada, destacado periodista, compartió un post a través de su cuenta de X donde apreció la acción de Martín Ortiz.

Se llama Martín Ortiz, y es periodista. El de ella no lo sé. Cuando empezó a llorar Martín decidió no seguir la entrevista, la consoló. Es un gesto simple e inmensamente humano, digno y respetuoso. @Martin_Ortizz es un colega. Un orgullo trabajar en este equipo. #CHVNoticias pic.twitter.com/DXyEOWBTBW — Rafael Cavada (@rafa_cavada) February 5, 2023

Según el medio mencionado anteriormente, la salida del periodista de Chilevisión se debe a razones personales. Sin embargo, ahora Ortiz busca ser corresponsal en Europa.

