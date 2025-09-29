La predicción de Latife Soto que preocupa a Chile y el mundo: Vaticinó muerte de reconocido artista que se presentará pronto en el país

La semana pasada, Latife Soto realizó una de sus clásicas transmisiones por redes sociales. En compañía de José Antonio Neme, la tarotista vaticinó la muerte de cinco muertes que impactarían a todo el mundo. Esto de acá a fin de año.

“Van a haber eventos en distintos países, pero ojo, que este último trimestre va a traer lutos mundiales. Unos cinco lutos. Vamos a saber sobre muertes de personajes públicos”, fue su predicción hace algunos días.

Latife Soto sobre muerte de reconocidos artistas a nivel mundial

Según la guía espiritual, un reconocido cantante perdería la vida en un futuro.

En ese contexto, Latife Soto detalló que otros individuos estarían relacionados con el crimen. Además, enfatizó en que el cantante ya sabría lo que podría suceder.

«Esta (refiriéndose a la carta) representa a alguien que es del mundo artístico, es hombre y es como si supiera que lo van a matar», comenzó diciendo.

Asimismo, se la jugó con el nombre del artista: «Es como de Costa Rica, Puerto Rico… algo así me llega. Yo no creo que sea Bad Bunny, me llega como Aniel, Anuel… algo así».

«Es como si supiera que no va a seguir», recalcó la tarotista.

«¿Y lo van a matar?», consultó su compañero José Antonio Neme.

«Sí. Es como si estuviera escrito, predestinado, no sé, es algo extraño. No sé con quiénes pactarán, pero es como si supiera que le queda poco y él viene con una tristeza muy grande, desde hace mucho tiempo, por una mujer que no le corresponde», respondió rápidamente Latife Soto.

Es importante destacar que Anuel AA, artista urbano puertorriqueño, se presentará el próximo 18 de octubre en el Estadio Santa Laura.

