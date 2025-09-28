«Pero la mente que tienen…»: Myriam Hernández lanzó comentario doble sentido sin querer y desató las risas en Coliseo

La noche de este sábado tuvo lugar el capítulo estreno de Coliseo, el nuevo programa de humor de Mega. La nueva apuesta del canal busca talentos emergentes del humor, y tiene como objetivo llevar al ganador directamente al Festival de Viña del Mar 2026.

En la instancia, un divertido momento ocurrió cuando terminó su presentación, Erwin Padilla, y llegó el momento de la evaluación del jurado.

Myriam Hernández lanzó comentario doble sentido sin querer y desató las risas en Coliseo

Cuando Erwin Padilla terminó su exitosa rutina, tomaron la palabra los jueces del programa, Álvaro Salas, Pamela Leiva, Jorge Alis y Myriam Hernández.

Cuando llegó el turno de hablar de Myriam, su elección de palabras generó un divertido momento: «Eres simpático, eres rápido, tienes una rutina divertida, yo no quería que acabaras, de verdad».

Rápidamente, estallaron las carcajadas en el estudio, y María José Quintanilla comentó: «Chicos, esto se nos descontroló realmente«, mientras estaba acompañada del imitador Felipe Parra.

«Pero la mente que tienen… Te das cuenta la mente que tienen ellos por Dios», acotó Myriam Hernández.

Por tanto, la cantante nacional intentó corregir sus palabras: «No quería que llegaras… que terminaras la rutina porque…»

«Eso es peor, eso es peor«, la interrumpió Jorge Alis, desatando nuevamente las risas en Coliseo.

«Que llegara al clímax«, comentó Álvaro Salas, ahora haciendo reír a la propia Myriam Hernández en el programa.

También podrías revisar en tu Radio Corazón: «Su rutina me transformó la vida»: humorista de Coliseo emocionó a Pamela Leiva hasta las lágrimas con su historia