Allanan casa de popular artista urbano nacional en operativo antidrogas: «en este lugar se podrían haber grabado videos del cantante…»

Durante la jornada de este lunes, diversos allanamientos se hicieron por el OS7 de Carabineros. Más de 15 domicilios fueron investigados, incluyendo la casa del reconocido cantante urbano Jere Klein. Vivienda ubicada en Colina, Chicureo.

La investigación ligada al narcotráfico en la comuna de Cerro Navia llevó a allanar específicamente 18 viviendas, más una en Chicureo.

En conversación con Canal 13, la capitán María Galáz reveló que se investiga una organización criminal de ciudadanos chilenos con antecedentes por tráfico de drogas.

allanan la casa de Jere Klein en un operativo antidrogas

En ese contexto, la uniformada señaló que el intérprete de «Una en un millón», «no mantiene orden de detención, pero sí de ingreso a su inmueble».

«Se mantenían los medios de prueba, por ende, el Ministerio Público autorizó la orden de registro», detalló.

Asimismo, comentó que Jeremías Tobar (nombre real del artista) «se encuentra fuera de este país, trabajando en lo que todo el mundo conoce. Se encontraba vinculado a esta organización criminal liderada por un chileno. Todos ellos con antecedentes por tráfico de drogas y armas».

«Esta organización criminal, aparte de tener vínculos de amistad, también algunos de ellos son familiares, hermanos, pareja», continuó la capitán María Galáz.

Siguiendo esa línea, indicó que los domicilios allanados en Cerro Navia podrían estar relacionados con el cantante.. «Efectivamente en este lugar se podrían haber grabado videos del cantante urbano, que sube a sus redes sociales y vehículos también que son investigados», agregó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por JERE KLEIN (@jere.klein)

También puedes leer en Radio Corazón: Latife Soto lanza impactante predicción sobre la recta final de la elección presidencial y revelador dato: «No les interesa…»