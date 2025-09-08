Latife Soto lanza impactante predicción sobre la recta final de la elección presidencial y revelador dato: «No les interesa…»

Ya es habitual que Latife Soto lance sus predicciones a través de redes sociales. Recientemente, lanzó las cartas y se la jugó con resultados para las próximas elecciones presidenciales.

Fue en el programa web que realiza con José Antonio Neme donde se refirió a la actualidad nacional. «Estoy sacando cartitas para Chile, para que veamos lo de los presidenciales«, comenzó diciendo.

Es importante mencionar que según las últimas encuestas, Jeannette Jara y José Antonio Kast llevarían la delantera, pasando por arriba de Evelyn Matthei o Johannes Kaiser. Pero ojito, ya que según la tarotista esto podría cambiar.

Latife Soto y predicción para las elecciones presidenciales

«A la cabeza va Jara, pero ojo, va a ir bajando igual que Kast», declaró en conversación con José Antonio Neme.

En ese contexto, el comunicador se refirió a las palabras de la guía espiritual y trató de desarrollar la predicción.

“La gente está un poquito descontenta con la campaña, ha sido demasiado triste, no hemos hablado de ninguna propuesta de fondo, estamos hablando de puras pelotudeces y con información falsa. Vomitivo”, lanzó Neme, sin filtro.

Asimismo, Latife Soto complementó: «Jara va ir en bajada, Kast también va a ir bajando, Matthei se mantiene. Vamos a tener noticias, pero por otro lado… se van a ir peleando, será una carrera sucia, porque se preocupan de eso y no de lo que la gente necesita. Parece que no les interesa”.

“Ellos no escuchan, se están peleando entre ellos, se están amarrando entre ellos, no les importa y a mí me preocupa mucho, porque los veo muy desconectados con lo que está pasando a nivel país», continuó.

“Ellos están pendiente de bajar al que está más alto, aunque sea con un invento», cerró Latife Soto luego de su predicción sobre la carrera presidencial.

