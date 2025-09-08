¡Terremoto en TVN! Francisco Vidal renuncia al directorio de la señal y este es el motivo

El presidente del directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN), Francisco Vidal Salinas, decidió dar un paso al costado. Presentó su renuncia al cargo, la que se hará efectiva el próximo martes 9 de septiembre de 2025.

Francisco Vidal puso su dimisión en conocimiento del Presidente de la República. Esto ocurre en un contexto marcado por las críticas del candidato presidencial José Antonio Kast y de su asesor Cristián Valenzuela. Ellos acusan a la señal estatal de no asegurar el pluralismo en sus contenidos.

Comunicado de Francisco Vidal tras renuncia a TVN

En un comunicado emitido por TVN, Vidal destacó la importancia del canal público. Señaló que su salida busca impedir que su figura continúe siendo utilizada como “pretexto” para poner en entredicho el trabajo del directorio y de los equipos periodísticos.

A través de un comunicado, indicó que: “El pluralismo de TVN está garantizado por la composición política de su directorio. Constituye, en mi opinión, una ofensa a los siete directores que se coloque en cuestión su función en el canal”.

“Sostener que mi presencia en el directorio podría intervenir en la pauta o en algún espacio programático constituye una nueva ofensa. Lo es para el profesionalismo del equipo y del trabajo que sus periodistas realizan día a día”, continuó.

Además, agregó que: “Estoy convencido de que TVN cumple un rol insustituible para Chile. Une al país desde su diversidad, proyecta nuestra identidad al mundo y asegura información plural y contenidos de calidad”.

«En tiempos de cambios en la industria y en la sociedad, su misión pública se vuelve aún más necesaria para fortalecer la democracia», cerró.