«Yo lo vine a confirmar 20 años después»: Cristián Campos se sinceró sobre la infidelidad de Claudia Di Girólamo

Cristián Campos fue uno de los invitados al más reciente capítulo de Podemos Hablar, espacio de conversación de Chilevisión. El actor se refirió a las más grandes polémicas de su vida, como el presunto abuso sexual a su hijastra, caso del que fue absuelto recientemente.

Por otro lado, abordó su matrimonio con la actriz Claudia Di Girólamo, que se prolongó por 10 años, pese a los rumores de infidelidad por parte de ella. Cristián Campos, aseguró que recién pudo confirmar la infidelidad 20 años después.

Cristián Campos se sinceró sobre la infidelidad de Claudia Di Girólamo

Claudia Di Girólamo y Cristián Campos se casaron en 1984, y se fueron a vivir a Texas, Estados Unidos. Sin embargo, un año y medio después, comenzaron los problemas. La pareja volvió a Chile, para trabajar como actores, Campos, en Canal 13, y Di Girólamo, en TVN.

Los rumores de que Claudia Di Girólamo mantenía una relación con Vicente Sabatini, director de teleseries en TVN, eran muy fuertes, en la época dorada de las teleseries del canal nacional. Sin embargo, su esposo, Cristián Campos, no lo pudo confirmar hasta 20 años después.

Respecto a la infidelidad de su exesposa, Cristián Campos comenzó relatando: «Desde que volvimos de Estados Unidos, ella empezó a trabajar con Vicente Sabatini en TVN y entró en un ritmo muy intenso, mientras yo me quedé en Canal 13«.

«Me abrumaban los rumores de que ella me era infiel. Yo le preguntaba y ella lo negaba, pero era evidente que había algo que no funcionaba«, agregó.

Recién en 1994, Cristián Campos decidió separarse de Claudia Di Girólamo, según él: «Yo lo demoré mucho, porque me partía el alma no estar con mis hijos. Me separo por decisión mía«.

Así, además, aseguró en el programa que nunca pudo saber con certeza si su exesposa le fue infiel o no, hasta 20 años después:

«Recién, yo me vine a enterar, a confirmarlo 20 años después, cuando una testigo que no llamamos nosotros, que sabe de esta historia, se presenta voluntariamente ante el juez y declara que ella trabajó en TVN en esos años y da cuenta que esa relación de Claudia con Sabatini empezó hace muchos años, prácticamente desde que volvimos de Estados Unidos, pero mira tú, yo lo vine a confirmar 20 años después«.

