«Yo creo que me faltó ego…»: Juan Antonio Labra reflexionó sobre lo que pudo ser su carrera y por qué se alejó del espectáculo

Uno de los invitados al último capítulo de Only Fama, programa de conversación y farándula de Mega, fue el multifacético Juan Antonio Labra. El bailarín y cantante que brilló en los 80′ conversó sobre su carrera, y su vida fuera del escenario.

El creador de éxitos como el «Mueve Mueve«, sorprendió al revelar las razones por las que se alejó del mundo del espectáculo, y dejó los escenarios hace poco. Además, reflexionó sobre lo que pudo haber sido.

De entrada, mostraron una nota en el programa repasando la carrera y éxitos de Juan Antonio Labra. Ante esto, la reacción del cantante fue de satisfacción:

«Son muchos años sobre el escenario. Si bien mucha gente pensó que me había desaparecido, nunca dejé de trabajar, de cantar en vivo y todo eso, porque era mi trabajo y tenía que parar la olla, como se dice».

Ahí, el cantante comenzó su reflexión: «Mucha gente pensó que a lo mejor no me había internacionalizado. Yo creo que me faltó ego. Soy muy simple«.

«Te faltó creerte el cuento«, complementó Neme, conductor del espacio, a lo que el cantante respondió que sí.

En esa misma línea, José Antonio Neme le preguntó: «¿Y no hay nadie que te dijera? En esa época, cuando eras un consagrado, ‘Juan Antonio, tú vales mucho, cantas, compones, bailas como los dioses‘, ¿nadie te dio ese empuje, como para, al menos, continentalizar tu carrera?».

«Creo que faltó, a lo mejor, la persona indicada. Pero no sé si igual lo hubiese hecho, porque yo estuve fuera, vi cómo son las cosas, cómo se manejan los artistas, y yo dije, ‘esta cuestión no es para mí‘. Yo soy demasiado simple, me gusta mi paz, mi tranquilidad, mis mascotas, mi familia», cerró Juan Antonio Labra.

