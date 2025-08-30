Doble homicidio en Cerro Navia: Uno de los fallecidos sería Kevin Olguín, el «Baby Bandito» del «Robo del Siglo»

La madrugada de este sábado tuvo lugar un violento ataque en Cerro Navia. El vehículo, en el que circulaban dos pasajeros, habría sido acribillado con al menos 20 disparos.

Producto de los disparos, los dos pasajeros fallecieron en el lugar. Las primeras diligencias arrojaron que una de las víctimas, el conductor del vehículo, sería Kevin Olguín, el «Baby Bandito«, recordado por su participación en el «Robo del Siglo«, que incluso inspiró una serie de Netflix con su nombre.

Doble homicidio en Cerro Navia dejó como víctima a «Baby Bandito»

Las víctimas fatales del violento ataque en Cerro Navia, serían, un hombre de 32 años, y una mujer de 25 años. Presuntamente, estos serían Kevin Olguín, el «Baby Bandito«, y su pareja. Kevin Olguín es recordado por su participación en el «Robo del Siglo«, en 2014.

Según consignó el Fiscal ECOH, Fernando Anais, «Podría eventualmente estar vinculado con uno de los robos llamado robo del siglo, pero es materia de investigación hasta la fecha»

«La verdad es que los impactos balísticos en el vehículo son varios, al igual que en el cuerpo. No podría entregar una cantidad específica, toda vez que la policía está haciendo los trabajos en el lugar. Pero estaríamos hablando de al menos unos 20 impactos balísticos«, agregó el Fiscal.

El hecho ocurrió en plena vía pública, y con el vehículo en movimiento. Es por esto, que tras el incidente, impactó un árbol, lo que, junto a los disparos, dejó el vehículo destrozado.

Por ahora, los detalles del crimen son materia de las diligencias de la PDI, quienes siguen investigando los motivos y los involucrados en la tragedia que ocurrió esta madrugada en Cerro Navia.

También podrías leer en tu Radio Corazón: Nueva salida en Canal 13: Despiden en vivo a querido miembro de Hay que decirlo y detallaron las razones de su decisión