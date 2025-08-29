¡Remezón en TVN! Destacada figura del matinal se someterá a complicada operación: «Es muy importante…»

Durante la jornada de este viernes, uno de los panelistas fue despedido por sus compañeros, luego de anunciar que se ausentará por algún tiempo de las pantallas del canal.

El profesional en cuestión es Alberto Pretch, quien recordemos, sufrió una parálisis facial debido a un tumor benigno encontrado en su glándula parótida izquierda.

Por lo mismo, deberá someterse a una intervención quirúrgica. El abogado contó los detalles del procedimiento.

Fue Montserrat Álvarez quien dio reveló la noticia: «Alberto se va a desaparecer, porque va a operarse, es una intervención quirúrgica muy importante. Mucha suerte, porque eres un gran aporte».

Alberto Pretch entrega detalles de su operación

Por otro lado, el mismo Alberto Pretch entregó detalles acerca de su operación. «Es una operación complicada. Es un recableado», aseguró en modo humorístico.

En palabras simples, se refería a la unión de sus nervios para recomponer la movilidad del rostro. «Es una operación larga, que dura más de cinco horas», continuó.

Además, no dudo en agradecer las continuas muestras de apoyo: «Agradecer el profundo cariño que me entregan todos los días y eso hace que mi recuperación sea mucho mejor. Y gracias a este equipo, que es el mejor equipo de Chile».

«Nos enseñaste a vencer la vergüenza y el pudor, para seguir haciendo tu vida», le respondió Montserrat Álvarez.

Para cerrar, el abogado reflexionó y utilizó la cámara para enviar un sentido mensaje a los televidentes: «Para usted, que lo está pasando mal, que tiene una parálisis facial, vitiligo… lo importante es lo que está adentro, en su corazón y en su cabeza. Tengo mucha confianza en Dios y todo va a salir bien».

También puedes leer en Radio Corazón: Delincuente muere luego de asaltar a pasajera en bus RED: Fue atropellado por la misma micro