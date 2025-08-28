Pedro Ruminot y Alison Mandel se suman al listado de rostros de la TV que han adoptado: Estos famosos han elegido el camino de la adopción

Hace solo un momento, Pedro Ruminot y Alison Mandel sorprendieron a todo el mundo luego de anunciar que nuevamente serán padres, esta vez por la vía de la adopción.

Fue a través de su Instagram que comunicaron la noticia: «Con mucha felicidad les presentamos a nuestra pequeña hijita Mila».

Además, agregaron que “después de 4 años y medio de un proceso larguísimo de adopción, por fin hace un tiempo recibimos el llamado más esperado por nosotros”.

«Hace exactos 3 meses supimos que éramos padres de Mila, nuestra pequeña hermosa, sonriente y regalona. No podemos estar más agradecidos de la vida bonita y que finalmente este proceso terminó de la mejor forma posible», cerraron.

Sin embargo, no son la única pareja del espectáculo que se ha decidido por la adopción.

A lo largo de los años, varias personalidades de la televisión han escogido la vida de la adopción para agrandar su familia, y en la siguiente nota te contamos algunas de ellas.

Rafael Araneda y Marcela Vacarezza

En septiembre del 2020, la pareja anunció la noticia. Benjamín Rafael Araneda Vacarezza agrandó la familia de los animadores, con quien vivía desde el año 2018.

«Han sido dos años extraordinarios en lo familiar, como pareja, como hombre, como mujer, como ser humano», comunicó el rostro de Radio Pudahuel hace algunos años, tras ser consultado por el proceso.

Martín Cárcamo

Luego de un largo y exhaustivo proceso, Martín Cárcamo logró adoptar a su hijo en el año 2012.

El pequeño Mariano, originario de Haití, suele aparecer en las redes sociales de su padre. «Fue una experiencia muy larga, muy dura, por la situación que se vive en Haití», comentó al equipo de Bienvenidos en aquella ocasión, según consignó Canal 13.

«Fue un proceso de casi tres años, tú partes la adopción antes que tu hijo nazca, después lo conoces, después vas y vienes, hasta que no terminas el proceso es muy difícil. Me acuerdo cuando pasamos la policía haitiana y nos subimos al avión, se había terminado el proceso, llegamos a Chile y fue increíble», cerró el animador.

Mey Santamaría

La cubana fue parte de las Familias de Acogida Especializada del Sename. Luego de cuidar a su primer niño, quedó muy afectada tras verlo partir con su nueva familia.

Luego, cuidó a Mía por dos años, y finalmente decidió comenzar con los trámites de adopción. La presentadora habló con LUN y señaló que: «A Mía la miraba con amor, pero también con mucho miedo a perderla, a tener que dejarla partir, sabiendo que sería un serio problema para su vida, sufrir otro desapego, pensando que lo iba a resentir porque es grande y se da cuenta de todo».

Pamela Jiles y Pablo Maltés

La política también adoptó junto a Pablo Maltés. Tras finalizar con los trámites de adopción, les comunicaron que su hijo tenía un hermano pequeño. No lo pensaron dos veces y lo integraron a su familia.

«Un día nos llamaron, nos sentaron y nos dijeron: él es su hijo. Y nos comunicaron que existía otro chiquito, un hermano pequeño, del que adoptamos en primera instancia, y decidimos de forma instantánea no separar a estos dos pequeños», consignó La Cuarta.