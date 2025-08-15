¡Santaferia en el Movistar Arena!: Revisa cómo seguir la transmisión desde tu casa

¡Es hoy! En unos instantes se estará presentando en el escenario del Movistar Arena Santaferia.

El emblemático grupo de cumbia nacional ofrecerá un espectáculo que celebra sus 19 años de trayectoria.

Aunque el evento tiene público presente, la transmisión en vivo no está disponible de manera directa. Sin embargo, puedes seguir el aniversario de la banda en vivo, a través de las distintas plataformas Radio Corazón ofrece para seguir la cobertura desde cualquier lugar.

¿Dónde seguir la transmisión de Santaferia en el Movistar Arena?

Puedes seguir la transmisión por las señales radiales de Radio Corazón, sintonizando la 101.3 FM en Santiago y las distintas frecuencias asociadas en todo el país.

También es posible escuchar en vivo a través de la app oficial de Radio Corazón, disponible para iOS y Android ¡que permite acceder a la programación de este evento!

¿A qué hora comienza el show en el Movistar Arena?

El concierto de Santaferia en el Movistar Arena comenzará a las 21:00 horas y será un evento para todas las edades, ideal para disfrutar en familia.

Además de la banda principal, se presentarán artistas invitados como Los Vásquez, Aldo «Macha» Asenjo, Roberto Márquez, Zúmbale Primo y Fuerza Maestra, prometiendo un espectáculo lleno de música, energía y varias sorpresas para los asistentes y quienes sigan la transmisión desde casa.

¡Sigue la transmisión y no te pierdas la cumbia casera de Santaferia! a través de todas las plataformas de Radio Corazón.

