Amerikan Sound celebra 30 años como ícono del sound en Chile

La banda ícono del género tropical en Chile, Amerikan Sound, se alista para celebrar tres décadas de trayectoria musical. En las próximas semanas darán a conocer a todo el país los detalles de esta gran conmemoración, que promete sorpresas y momentos inolvidables para sus fanáticos.

Con una carrera sólida que los ha posicionado como la agrupación de sound más importante del país, Amerikan Sound ha hecho bailar a familias y nuevas generaciones con clásicos como «Haciendo el amor» y «De aquí pa’ ya».

30 años de sound

Su inconfundible ritmo los ha llevado a recorrer cada rincón de Chile y también a conquistar escenarios internacionales. En 2019, 2022 y 2023 realizaron tres giras por Europa, con presentaciones en España, Bélgica, Noruega, Suecia y Francia, además de una exitosa actuación en el Teatro Broadway de Buenos Aires, Argentina, dejando una huella imborrable en la escena tropical.

Lejos de detenerse, la banda se mantiene más activa que nunca. Recientemente, sorprendieron con “No digas que no”, una fusión de su sonido clásico con toques de reggaetón, y con colaboraciones junto a reconocidos artistas como Zúmbale Primo, Cavish y Pablo Chill-E.

Próximamente, estrenarán un dueto inédito con la destacada cantante de música ranchera Alanys Lagos. Un proyecto que unirá lo mejor de ambos estilos y reafirmará su capacidad de reinventarse sin perder su esencia.

Amerikan Sound sigue evolucionando, creando propuestas frescas y confirmando que, después de 30 años, su música y energía siguen tan vigentes como siempre.

