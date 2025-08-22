Robo en inmueble de Logia Masónica de San Miguel termina con hallazgo de tres cráneos humanos

Un insólito hallazgo quedó al descubierto tras un robo en la Logia Masónica, ubicada en San Miguel.

De acuerdo con los primeros antecedentes, la cuidadora del recinto dio aviso a Carabineros luego de que sujetos desconocidos ingresaran escalando al inmueble. Los antisociales lograron llevarse diversos artículos electrónicos y de cocina.

Tras llegar al lugar, efectivos policiales iniciaron las pericias correspondientes. Durante la revisión, los uniformados encontraron una sala oculta que, según lo descrito, sería utilizada para ceremonias de origen no precisado. Fue allí donde se descubrieron “tres cráneos humanos”, según información de Radio ADN.

Por ahora, no existe información sobre la procedencia, antigüedad o contexto de estos restos. Los cuales quedaron bajo investigación.

Masonería en Chile: ¿Qué es lo que se sabe?

«la Francmasonería es una Institución universal, iniciática, filosófica y ética. Está integrada por personas de espíritu libre que trabajan por el bien de la Humanidad», señalan en la página web de masonería en Chile.

Además, respecto a quienes pueden formar parte, señalan lo siguiente. «Puede ser masón toda persona de espíritu libre, ajeno a prejuicios y dogmas de toda índole. Debe contar con las condiciones culturales y morales que le permitan avanzar en el proceso de construcción de su personal proyecto de realización individual».

En el sitio web antes mencionado, destacan a históricos personajes chilenos. Estos incluyen: Juan Antonio Ríos Morales, Carlos Ibáñez del Campo, Gabriel González Videla, Manuel Blanco Encalada, Salvador Allende Gossens, Arturo Alessandri Palma y Pedro Aguirre Cerda.

