Destacada actriz se convertirá en madre por primera vez y decidió adoptar a sus 21 años: «estamos más que emocionados»

En la jornada del jueves 21 de agosto, una reconocida actriz reveló que se convertirá en madre por primera vez.

Hablamos de Millie Bobby Brown, destacada actriz británica que saltó a la fama con su papel de «Eleven» en la serie Stranger Things, quien se encuentra en una relación con Jake Bongiovi, hijo de Jon Bon Jovi.

Destacó en «Stranger Things» y ahora será madre por primera vez

«Este verano hemos dado la bienvenida a nuestra dulce niña mediante adopción», escribieron a través de sus redes sociales.

Además, agregaron que «Estamos más que emocionados de embarcarnos en este hermoso próximo capítulo de la paternidad, tanto en paz como en privacidad».

Cabe recordar que la pareja se casó en secreto en mayo de 2024 en Villa Cetinale, en la Toscana. En dicha reunión, no entregaron detalles sobre la llegada de su hijo.

La reconocida pareja se conoció a través de redes sociales y oficializaron su relación en marzo de 2022. Finalmente, se casaron en 2024.

Para la actriz de «Stranger Things» era un deseo ser madre. En el pódcast Smartless ya se había referido al tema de la adopción.

“Quería ser mamá tal y como la mía lo fue para mí”, asegurando tener una familia.

Además, agregó que: «Quiero una gran familia. Yo soy una de cuatro hijos, Jake también. Entonces, definitivamente está en nuestro futuro, pero, para mí, no veo que tener tu propio hijo sea tan diferente a adoptar».

“De hecho, mi madre tuvo su primer hijo a los 21 años y mi padre a los 19. Y, ¿sabes?, ha sido mi pasión desde antes de conocer a Jake”, cerró la intérprete.

