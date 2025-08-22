  • EN VIVO

¿Seguirá nevando o lloviendo en Santiago?: Tras frío extremo, Michelle Adam responde a las dudas en Canal 13

La nieve sorprendió a los capitalinos y las bajas temperaturas son notables. Revisa hasta cuando se extendería este frío clima en Santiago.

22 Ago, 2025. 13:35 hrs

VIDEOS RELACIONADOS

Contenido patrocinado

VIDEOS MÁS VISTOS