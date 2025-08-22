¿Seguirá nevando o lloviendo en Santiago?: Tras frío extremo, Michelle Adam responde a las dudas en Canal 13 La nieve sorprendió a los capitalinos y las bajas temperaturas son notables. Revisa hasta cuando se extendería este frío clima en Santiago. 22 Ago, 2025. 13:35 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS «Me encontré a un viejo amor y vi algo que no quería ver»: Este fue el llamado de auditor asustado a El Chacotero Sentimental Iván Torres asegura que caerá nieve en Santiago: Estas son las horas y comunas que tendrían precipitaciones sólidas en la Región Metropolitana Historia de alto impacto en El Chacotero Sentimental: «Mi profe me pidió que me embarazara y lo hice» ¡Impactante! Influencers de comida sobreviven de milagro tras accidente automovilístico en plena grabación Contenido patrocinado Robo en inmueble de Logia Masónica de San Miguel termina con hallazgo de tres cráneos humanos