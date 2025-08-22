Karol Lucero reaparece tras seguidilla de funas y desmiente rumores en su contra: «No sé de dónde sacaron esa información»

No cabe duda que la polémica del momento ha sido la infidelidad de Karol Lucero a Fran Virgilo, con quien se había casado hace nueve meses.

Luego de varios rumores y tras la declaración de Dj Isi Glock, mujer con quien tuvo relaciones, el comunicador confesó haber engañado a su esposa.

Eso lo conversó con Paula Escobar, quien reveló el diálogo que tuvo con el ex chico Yingo: «Estoy muy afectado, asumo mi error y la cagué hasta el fondo. Soy el culpable de todo y caí», fueron sus palabras en aquella ocasión.

«Fue solo una vez, pero ella buscaba el escándalo y Fran no merece pasar por todo esto. Por eso me mantengo al margen y no acepté dar mi versión, puesto que la verdad es una sola y yo cometí el error», agregó.

Luego de las declaraciones de la DJ, Karol no había vuelto a referirse a la situación. No obstante, nuevamente habló con la periodista para negar algunos de los rumores que se han difundido en los últimos días.

Hace algunos días, Cecilia Gutiérrez uso sus redes sociales y reveló que Karol «Dance» había dejado su domicilio, ya que lo «echaron». Además, aseguró que habría tomado una drástica decisión tras lo sucedido: Irse del país.

Karol Lucero se refiere a nuevos rumores

“Es súper fácil de aclarar que todo es falso. Nunca me fui a vivir donde mi mamá, solo he hablado con ella. No me voy a ir del país, no lo tengo en mis planes. No entiendo por qué se inventó aquello y tampoco me echaron de la casa. No sé de dónde sacaron esa información, eso es falso”, comenzó diciendo la periodista.

Asimismo, no se quiso referir a la relación con Fran Virgilio y decidió mantenerlo en privado.

Respecto a su residencia actual, el panel de Zona de Estrellas indicó que según fuentes cercanas a Karol, su esposa habría sido quien abandonó el hogar.