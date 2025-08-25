Nuevos detalles del caso Karol Lucero: Habría hecho oferta a reconocida actriz para que asistiera a su pódcast «a grabarse con él»

Este domingo, Prime Plano marcó la pauta con la invitación de Dj Isi Glock. Este joven tuvo relaciones con Karol Lucero mientras él se encontraba casado.

Entre todos los puntos que se tocaron, uno de ellos fue la invitación de Karol a una reconocida actriz del cine para adultos e influencer.

Mientras Ilaisa Henríquez entregaba más detalles de la situación que vivió con el comunicador, saltó el tema de Gatita Veve. Ella se había referido al tema a través de sus redes sociales.

En aquella ocasión, la creadora de contenido hot señaló que Karol Lucero le había realizado una invitación a su pódcast en Like Media.

En ese contexto, el tiktoker Danilo 21 estuvo hablando con los presentes y no se guardó nada. «Había recibido un ofrecimiento para ir a grabarse con él a Like Media», sostuvo.

Por ahora, Karol Lucero no se ha referido a estas declaraciones.

Cabe destacar que el ex chico Yingo rompió el silencio en Only Fama. Allí ganó una jugosa cifra por ir a contar su versión de los hechos.

Gatita Veve: la famosa actriz de cine para adultos que habría sido abordada por Karol Lucero

Su nombre real es Valentina Valencia, es nacida en Alto Hospicio y tiene 29 años. Ha obtenido gran parte de su fama gracias a las redes sociales.

Su contenido va desde moda hasta viajes; sin embargo, su vida cambió radicalmente luego de tomar la decisión de dedicarse al cine para adultos.

La chiquilla también es empresaria, y uno de sus grandes proyectos es darle con todo a su productora triple X.

En conversación con La Cuarta, reveló que: «Este año el proyecto es hacer un casting abierto para buscar talento en Chile. Participarán hombres y mujeres que se quieran dedicar a esto. Voy a estar ofreciendo plata. Lo quiero hacer profesional, estoy aprendiendo harto. Voy a ponerlo en práctica acá.

«No a un nivel gigante, porque estamos trabajando en el proyecto, pero sí ir probando poco a poco, sacar un par de escenas con gente nueva, hacer las ideas locas que tengo y así ir desarrollando el proyecto», cerró.