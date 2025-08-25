Hijo de famoso ex UFC se salió del libreto y golpeó más de 20 veces a luchador en un evento de lucha libre

Un horrible incidente se registró en un evento de lucha libre en Los Ángeles, Estados Unidos, cuando Raja Jackson, hijo del ex UFC, «Rampage» Jackson, golpeó a un luchador hasta dejarlo inconsciente, en una brutal escena.

Todo comenzó cuando Stuart Smith, conocido en la lucha libre como Syko Stu, golpeó con una lata de cerveza al streamer y también luchador de MMA, Raja Jackson, quien luego tendría la oportunidad de vengarse en el ring.

Raja Jackson noqueó y golpeó más de 20 veces a luchador en un evento de lucha libre

Preliminarmente, Raja Jackson no era parte del espectáculo, y solo estaba transmitiendo en su canal de Kick, sin embargo, Syko Stu lo golpeó con una lata de cerveza. Luego de aclarar el altercado, le dieron la oportunidad a Jackson de devolverle el golpe en el ring.

Sin embargo, el joven peleador de MMA no lo golpeó como se acostumbra en la lucha libre, y le dio más de 20 puñetazos reales hasta que Smith quedó desmayado.

Los golpes solo pararon cuando otros luchadores los separaron, y Smith fue llevado de urgencia a un centro médico.

Raja Jackson Causes Mayhem in the Ring, Hospitalizing Opponent Rampage Jackson’s son has been banned from @KickStreaming after violently attacking a wrestler, leaving him flatlined during a chaotic match. pic.twitter.com/ET9vr8XcaE — Orien NOW (@OrienNOW) August 24, 2025

El video ya es tendencia, y su propio padre, el ex UFC, «Rampage» Jackson, salió a dar disculpas públicamente: «Me han confirmado que el luchador Stewart Smith, está despierto y estable«.

«Raja es un peleador de MMA, no un luchador profesional, y no tenía nada que ver con un evento como este. ¡No apruebo en absoluto las acciones de mi hijo! Sufrió una conmoción cerebral durante un entrenamiento hace solo unos días y no debía realizar nada con contacto físico«, agregó.

«Como padre, estoy profundamente preocupado por la salud y el bienestar del Sr. Smith. Dicho esto, estoy muy molesto por lo que sucedió, pero mi principal preocupación ahora es que el Sr. Smith se recupere pronto. Pido disculpas en su nombre y en nombre de KICK por la situación«, cerró Jackson.

