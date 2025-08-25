  • EN VIVO

Auditor confundido confesó en El Chacotero Sentimental cómo pinchó y terminó en una fiesta swinger: «Nunca había hecho nada así»

Un auditor llamó al Rumpy para confesar en El Chacotero Sentimental su experiencia con una chica con pareja, que lo terminó llevando a esas fiestas que comparten de todo.

24 Ago, 2025. 20:36 hrs

También te podría interesar en tu Radio Corazón: Auditor confundido le contó al Rumpy que se enamoró en un café con piernas: «Ahí me empezó a gustar…»

VIDEOS RELACIONADOS

Contenido patrocinado

VIDEOS MÁS VISTOS