El mensaje de Don Francisco que impactó a JC Rodríguez en plena transmisión: «públicamente no te lo he podido decir y no sé si vuelvo…»

El próximo 28 y 29 de noviembre se realizará una nueva edición de la Teletón, tradicional cruzada solidaría que une a todo un país.

En ese contexto, Don Francisco estuvo presente en «Contigo en la Mañana», donde explicó los próximos desafíos de la teletón.

«Si el 29% son de las empresas y el 71% son de las personas, llegar a cubrir la meta es porque todo Chile está participando o un alto porcentaje», detalló respecto a los objetivos.

Asimismo, en conversación con el panel, aclaró que por temas de tiempo no alcanzaron a emitir unas imágenes que estaban en el libreto. Estos registros guardaban relación con la participación de algunos panelistas en diversas ediciones de la Teletón.

«Había ciertas cosas preparadas que no vamos a hacer, porque íbamos a mostrar cuando tú (refiriéndose a Andrea Arístegui) estuviste en la Teletón, cuando tú (Eduardo de la Iglesia) estuviste en la Teletón, pero yo vine especialmente por un cosa”, mencionó el histórico Don Francisco.

El mensaje que emocionó a Julio Cesar Rodríguez

“Al final de este año, yo cumplo 85 años y nunca sé si puedo volver, entonces que me disculpen ustedes dos… me estoy dirigiendo a Julio César», comenzó diciendo, mirando al animador del matinal.

Asimismo, añadió que «Yo sé que tú nunca has estado en la Teletón, pero nunca has dejado de participar. Tú siempre has colaborado», le agradeció.

Asimismo, reveló un obsequio que llevó especialmente para él: «públicamente no te lo he podido decir y no sé si vuelvo y te lo podré decir, por lo tanto, te traje un pequeño regalo hecho por los niños de la Teletón para agradecerte esto, porque en silencio siempre colaboraste con la Teletón».

Por su parte, Julio Cesar recibió el obsequio, y notoriamente emocionado, agradeció el gesto de Don Francisco.

