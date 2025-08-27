Es uno de los personajes más icónicos de los realities en Chile y anunció su separación tras 17 años: 4 hijos en común

Recientemente, sorpresa ha causado el anuncio de separación de un icónico personaje de la televisión chilena.

Fue partícipe de protagonistas de la fama, primer reality realizado en Chile y anunció su quiebre amoroso, impactando a sus seguidores.

El sujeto en cuestión es Álvaro Ballero, quien utilizó sus redes sociales para comunicar la noticia.

Cabe destacar que Ballero conoció a Ludmila Ksenofontova en el año 2008, se casaron y tuvieron cuatro hijos.

Álvaro Ballero comunicó su separación

El publicista posteó un comunicado en sus historias de Instagram, detallando las razones de la decisión.

«Hoy hemos decidido tomar tiempo, reflexionar y separarnos. Este es el proceso más difícil y doloroso de mi vida», comenzó diciendo.

Además, agregó que: «Aquí no hubo engaño, pero los últimos años han sido tan difíciles que han afectado inevitablemente a la relación».

En ese contexto, le dedicó palabras a su pareja, deseándole lo mejor: «Le deseo a Ludmila lo mejor, porque para mí seguirá siendo la persona más importante e inspiradora en mi vida y la mejor madre que mis hijos podrían haber tenido».

«Esta será toda la comunicación que daré, por respeto a nuestra familia y relación, no emitiré ningún comentario más de lo expresado aquí. Le deseo a Ludmila lo mejor, porque para mí seguirá siendo la persona más importante e inspiradora en mi vida y la mejor madre que mis hijos podrían haber tenido», cerró.

Asimismo, hace algún tiempo se sinceró sobre su adicción al trabajo, como ejecutivo de Canal 13: «Me di cuenta que no conocía a mi familia», señaló aquella vez, según La Cuarta.

