Es uno de los personajes más icónicos de los realities en Chile y anunció su separación tras 17 años: 4 hijos en común

"No hubo engaño, pero los últimos años han sido tan difíciles que han afectado inevitablemente a la relación", aclaró a través de sus redes.

27 Ago, 2025. 10:16 hrs
Recientemente, sorpresa ha causado el anuncio de separación de un icónico personaje de la televisión chilena.

Fue partícipe de protagonistas de la fama, primer reality realizado en Chile y anunció su quiebre amoroso, impactando a sus seguidores.

El sujeto en cuestión es Álvaro Ballero, quien utilizó sus redes sociales para comunicar la noticia.

Cabe destacar que Ballero conoció a Ludmila Ksenofontova en el año 2008, se casaron y tuvieron cuatro hijos.

Álvaro Ballero comunicó su separación

El publicista posteó un comunicado en sus historias de Instagram, detallando las razones de la decisión.

«Hoy hemos decidido tomar tiempo, reflexionar y separarnos. Este es el proceso más difícil y doloroso de mi vida», comenzó diciendo.

Además, agregó que: «Aquí no hubo engaño, pero los últimos años han sido tan difíciles que han afectado inevitablemente a la relación».

En ese contexto, le dedicó palabras a su pareja, deseándole lo mejor: «Le deseo a Ludmila lo mejor, porque para mí seguirá siendo la persona más importante e inspiradora en mi vida y la mejor madre que mis hijos podrían haber tenido».

«Esta será toda la comunicación que daré, por respeto a nuestra familia y relación, no emitiré ningún comentario más de lo expresado aquí. Le deseo a Ludmila lo mejor, porque para mí seguirá siendo la persona más importante e inspiradora en mi vida y la mejor madre que mis hijos podrían haber tenido», cerró.

Asimismo, hace algún tiempo se sinceró sobre su adicción al trabajo, como ejecutivo de Canal 13: «Me di cuenta que no conocía a mi familia», señaló aquella vez, según La Cuarta.

