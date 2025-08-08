Ministro extranjero sufrió un derrame cerebral en plena entrevista en vivo: Rápido actuar lo salvó de un diagnóstico «gravísimo»

Recientemente, un fuerte registro comenzó a circular por las redes. Esto luego que Darko Glisic, Ministro de Inversiones Públicas de Serbia, sufriera un ACV en plena entrevista que se estaba realizando en vivo.

En el video de la entrevista se puede apreciar como el político serbio comienza a tener dificultades para expresarse.

En ese contexto, los encargados del programa de conversación (Da Djordjevic y Predrag Srappa) se dieron cuenta de que algo raro pasaba y se alertaron rápidamente.

Ministro serbio sufre ACV en plena entrevista

Luego de un repentino corte comercial, no se sabía sobre el estado de salud de la autoridad. Sin embargo, el presidente de Serbia Alexander Vucic fue a visitar al afectado, y compartió una actualización a través de sus redes sociales.

El ministro de Salud, Zlatibor Loncar, informó que, al momento de ser ingresado al hospital, Darko fue diagnosticado con un derrame cerebral. No obstante, a tres días de los primeros reportes, su condición muestra una notable mejoría.

Por su parte, el presidente Vucic, quien lo visitó en la etapa más crítica de su tratamiento, compartió ayer una actualización acompañada de una fotografía en la que se ve al ministro levantando el puño. “Glasic, el indomable”, escribió como pie de imagen.

Asimismo, se comunicó que el Ministro Darko Glisic fue operado de urgencia, y la complicada intervención fue todo un éxito. No obstante, no hay certeza sobre el tiempo de recuperación que deberá tener antes de regresar a sus funciones políticas, según consignó La Cuarta.

#6Ago 🇷🇸 El ministro de Inversiones Públicas de Serbia, Darko Glisic, permanece en estado grave tras haber sufrido un derrame cerebral este martes durante una aparición en vivo en un programa de televisión. pic.twitter.com/XCzoH8OVR5 — QueTripaInforma (@QueTripaInforma) August 6, 2025

También puedes leer en Radio Corazón: Faloon Larraguibel impacta al pedir ayuda para un reconocido excompañero de Yingo: «Si alguien sabe de algún trabajo…»