La Gran Noche de la Corazón 2026: ¿Quedan entradas para el evento radial más grande de Chile?

La Gran Noche de la Corazón 2026 está cada vez más cerca y el entusiasmo del público ya se refleja en las ventas. A pocas semanas del evento, gran parte de las ubicaciones ya se encuentran agotadas y actualmente solo quedan disponibles las últimas entradas para algunos sectores del Movistar Arena.

Sí, todavía puedes asistir al espectáculo radial más importante del país, pero quienes quieran asegurar su lugar deberán apurarse.

¿Qué entradas quedan disponibles?

Según la disponibilidad actual, solo quedan tickets para:

Cancha VIP: $41.000

Cancha General: $32.000

Es importante recordar que las entradas están disponibles a través del sistema Puntoticket.

Un aniversario histórico en el Movistar Arena

La edición 2026 marcará los 15 años de La Gran Noche de la Corazón, consolidando el evento como uno de los más esperados del calendario nacional. La cita será el próximo viernes 26 de junio desde las 20:00 horas.

La parrilla de artistas estará encabezada por Los Vásquez, Alanys Lagos, Santaferia, Noche de Brujas y DJ Rocka. Además, el humor llegará de la mano de Pastor Rocha, reciente triunfador del Festival de Viña del Mar 2026.

Como ya es tradición, quienes no puedan asistir al recinto podrán seguir el evento a través del dial de Radio Corazón y mediante la transmisión en vivo por Youtube.

Y ojo, porque año tras año la Gran Noche de la Corazón sorprende con invitados inesperados y momentos que nadie ve venir. Por lo mismo, está edición aniversario promete más de una sorpresa para los asistentes.

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