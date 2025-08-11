Brutal ataque en Melipilla: Adolescente de 15 años muere tras recibir balazos dentro de un taxi y chofer resulta herido

Un trágico hecho se registró en Melipilla, región Metropolitana, donde un adolescente de 15 años perdió la vida tras recibir múltiples disparos mientras viajaba como pasajero en un taxi.

Según los primeros antecedentes, el conductor, (quien también resultó herido) logró llegar por sus propios medios hasta un hospital junto a la víctima, que en ese momento se encontraba en estado grave, y dio aviso inmediato a Carabineros.

PDI se encuentra investigando el caso

El fiscal del grupo ECOH, Jorge Cáceres, informó que “un sujeto disparó en reiteradas ocasiones contra el vehículo, al menos siete u ocho veces, causando la muerte del pasajero y una lesión por proyectil balístico al conductor”.

Actualmente, las autoridades revisan registros de cámaras de seguridad que podrían aportar pistas para esclarecer el ataque en Melipilla. La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) asumió la investigación con el objetivo de determinar el móvil del crimen y dar con el responsable, según consignó ADN.

Hasta Melipilla se trasladó @ECOH_FiscaliaRM junto a la @PDI_CHILE por el homicidio con arma de fuego de un menor de 15 años, y el homicidio frustrado del taxista que lo moviliba, quien está fuera de riesgo vital en el Hospital San José, de la comuna. pic.twitter.com/LPK59d4O8z — ECOH_Fiscalia_RM (@ECOH_FiscaliaRM) August 11, 2025

También puedes leer en Radio Corazón: La emotiva reflexión de Carolina Arregui en el cumpleaños de su esposo fallecido: Una «mágica señal» conmovió a los invitados