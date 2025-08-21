Karol Lucero romperá el silencio en programa farandulero: Este es el exorbitante monto que ganaría el comunicador

Luego de la controversia, Karol Lucero romperá el silencio este viernes y contará su versión de los hechos.

Cabe recordar que el comunicador confirmó que le fue infiel a su esposa, con quien se había casado hace 9 meses.

¿Dónde estará Karol Lucero? El ex chico Yingo aceptó una invitación de Only Fama, y el capítulo se emitirá este viernes a través de la señal.

Para poner en contexto, Ilaisa Henríquez aseguró hace algunos días haber tenido relaciones sexuales con Karol Lucero, esto mientras hacía un reemplazo en la productora Like Media.

También conocida como Dj Isi Glock fue carabinera, sin embargo, cambió el uniforme por la tornamesa y ahora crea contenido musical.

En Primer Plano, la Dj señaló que tuvo relaciones sexuales sin protección. Luego, Karol le habría insistido en tomar la pastilla del día después, y le habría transferido la mitad del valor.

Asimismo, recientemente Cecilia Gutiérrez aseguró a través de sus redes sociales que habrían echado a Karol de su casa, y que estaría pensando en irse del país.

Este es el monto que ganará Karol Dance en Only Fama

Por otro lado, Paula Escobar reveló en Zona de Estrellas el exorbitante monto que ganará Karol Lucero en su presentación en Only Fama.

Según la periodista, Mega va a desembolsar una buena cantidad de dinero. Cabe destacar que Francisco Kaminski ganó 15 millones de pesos en el mismo programa.

“El monto para Francisco Kaminski fueron 15 millones para tener aquella exclusiva. Entiendo que Mega estaría desembolsando lo que sea necesario, por ende el monto sería similar (refiriéndose a la entrevista a Karol Lucero).

