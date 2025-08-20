Así como llegan nuevos competidores, otros se retiran. Sin duda, Roon Antonio ha sido uno de los personajes revelación del encierro, y su eliminación ha sido una de las más tristes.

Radio Corazón habló en exclusiva con el periodista, donde reveló próximos proyectos e información inédita de su estadía dentro de Mundos Opuestos.

Roon Antonio se sincera tras su salida de Mundos Opuestos

Con una mezcla de emociones, así describió Roon Antonio el momento en que se enteró de su eliminación de Mundos Opuestos. “No me quería ir. Sentía que tenía el corazón adentro del programa”, confesó. El periodista recordó con especial intensidad el abrazo con sus compañeros, quienes le dedicaron palabras que lo marcaron: “Fue desgarrador, pero también muy sanador. Todos hablaron, y eso me emocionó mucho”.

Respecto a la prueba final, en la que debía ejecutar el efecto dominó, reconoció que aún no encuentra explicación a lo ocurrido. “Lo hice muchas veces y estuve a punto. Incluso fui un falso ganador. Pero el destino quiso otra cosa. Evelyn ganó con mucho mérito, sería injusto no reconocerlo”, señaló.

El comunicador también quiso aclarar un punto que no se mostró en televisión: “Todos los conflictos que tuve con mis compañeros tuvieron un cierre. Hubo diálogos y reconciliaciones, pero eso no salió al aire. Era importante decirlo”.

Sobre los aprendizajes que se lleva, aseguró que esta experiencia le enseñó a creer más en sí mismo. “Siempre me lo han dicho: me falta creerme el cuento. Como periodista y modelo, entendí que ser competitivo no solo es físico, también personal. Además, mostrarme vulnerable fue un gran desafío, pero refleja mi verdad”.

En cuanto a lo que viene, Roon adelantó un nuevo desafío artístico: “Voy a protagonizar una obra de teatro junto al actor Andrés Gómez. Es un paso enorme en mi carrera, me emociona y me pone muy ansioso. Quiero hacerlo bien y prepararme mucho”.

Además, señala que se preparará para viajar por el país y el mundo, hacer contenido «travel» explicando cosas históricas de los lugares que visite.