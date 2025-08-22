Ignacia Michelson reveló detalles sobre antigua polémica relación amorosa: «no se bañaba ni se arreglaba…»

En el reciente capítulo de Mundos Opuestos, Ignacia Michelson reveló detalles de su relación con Marcianeke. Cabe recordar que la influencer estuvo emparejada con el cantante urbano, finalizando su relación en el año 2023.

La participante del reality confesó que fue un romance que tuvo mucha masividad en redes sociales: «Era brígido, teníamos 800 mil views en las historias de Instagram».

En ese contexto, entregó detalles de su relación con Marcianeke, especialmente sobre su distintiva personalidad.

«Él es una persona de autoestima muy baja. Cuando yo lo conocí no se bañaba ni se arreglaba. Yo le decía que era un muerto en vida, cuando fue el que tiró el género para arriba, le decía que se creyera el cuento», comenzó diciendo Michelson en Mundos Opuestos.

Además, agregó que: «Entonces se empezó a arreglar, lo potencié; y al final me aburrí en un momento, porque yo lo potenciaba a él, ¿y quién se preocupaba por mí? No podía estar de mamá siempre»

Por otro lado, mencionó que sus celos terminaron matando la relación: «Era muy tóxico, se ponía celoso porque me hablaban. Una vez nos fuimos a una fiesta electrónica en Argentina, se me acercó un h… y me pidió que bailáramos, y Marcianeke se acercó con una botella para pegarle. Le dije ‘¿qué te pasa? Eres figura pública, ubícate, te pueden grabar pegándole a un pendejo por nada, yo sé decir que no’. Entonces al final ya no lo estaba pasando bien con él».

Ignacia Michelson y su quiebre amoroso con Marcianeke

Siguiendo por esa línea, indicó que el cantante «se puso a llorar cuando terminé con él».

«Era muy dependiente de mí, quería una mina que estuviera al 100% con él en sus eventos, que lo acompañara a todo… y yo no podía hacer eso. Yo lo ayudé, fui buena con él», continuó.

«Es buen cabro, pero es un niño. Yo igual soy pendeja, pero necesito hacer mis cosas también», cerró.