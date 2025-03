Ignacia Michelson reacciona a la detención de su ex suegro, el padre de Marcianeke: «¿A ustedes les sorprende?

El pasado viernes la Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo un masivo operativo en la ciudad de Talca, particularmente en sectores de la zona norte de dicha localidad. Durante el procedimiento, en el que se allanaron cinco inmuebles, se decomisaron más de 1 kilo de cocaína, marihuana, dinero y armas de fuego.

Sin embargo, uno de los factores más llamativos fue que uno de los dos detenidos era José Rolando Muñoz, padre del cantante urbano Marcianeke. En ese sentido, Muñoz fue formalizado por los delitos de tráfico ilícito de drogas y porte de armas de fuego y municiones, quedando en prisión preventiva.

Durante la detención de José Rolando Muñoz, el fiscal el fiscal Héctor de la Fuente confirmó el vínculo familiar del detenido con Marcianeke, pero aseguró que no hay pruebas que relacionen al cantante con los delitos investigados.

«Tenemos entendido que sería el padre de este cantante urbano, pero eso es solo un hecho accidental, lo que estamos investigando es un delito en el que el cantante urbano no tiene ninguna vinculación que se haya podido establecer», afirmó el persecutor.

La respuesta del cantante urbano

Incluso, durante esa misma jornada, fue el propio Marcianeke quien manifestó su apoyo a su padre mediante su cuenta de Instagram. El cantante urbano publico una foto de ambos acompañada de un sentido mensaje: «Fuerza papito, saldrás de esta. Tranquilo, nomás. Apretaron, pero eres un guerrero. Énfasis. Te amo».

Sin embargo, a los pocos minutos de haberla subido, Marcianeke la borró de sus historias.

Ignacia Michelson sobre su ex suegro

Dos días después de que se diera a conocer la detención de su ex suegro, Ignacia Michelson se pronunció al respecto y lanzó duros comentarios sobre el padre de Marcianeke.

En medio del programa de Youtube «Entérate», la ex chica reality comentó que «hablemos las cosas como son… ¿A ustedes les sorprende? Si a Marcianeke lo maneja pura gente que vende y tiene esas cosas, o sea, él está rodeado de este mundo. A mí no me sorprende nada».

«Yo lo sé porque yo estuve ahí. Yo lo viví y yo veía muchas cosas», añadió Michelson. Incluso la mujer comentó que le advirtió en reiteradas ocasiones sobre esta situación a Marcianeke, con quien tuvo una relación de alrededor de un año. No obstante, según afirma la ex participante de Gran Hermano, el cantante urbano no le hizo caso.

«De hecho, yo le dije a Marcianeke que se alejara de toda esa gente, que lo manejara su mamá, que pusiera contador y que tuviera un abogado. Obviamente no me hizo caso, por eso no estoy con él», expresó Michelson.

Sin embargo, los dichos de Ignacia Michelson no quedaron ahí y endureció su crítica. «A mí me cae muy bien Marcianeke, así como con el cuento simpático, fue mi ex, toda la cuestión, pero tú no puedes poner que ‘eres un guerrero’, si estás metido en cosas de droga y pistolas».