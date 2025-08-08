Kitadol® y Podium Podcast estrenan “Las aventuras de Kit”, una serie sonora infantil que invita a apagar las pantallas

Este fin de semana es el Día del niño, y te traemos un panorama genial para que puedas disfrutar junto a los regalones del hogar, acompañándolos a vivir su propia aventura.

En un contexto donde los niños pasan cada vez más tiempo frente a pantallas, Kitadol y Podium Podcast Chile presentan “Las aventuras de Kit”, la primera serie sonora infantil que invita a “apagar las pantallas y encender la imaginación”. El proyecto está basado en el primero de los cuatro libros de la saga homónima y propone una experiencia creativa y familiar.

«Las aventuras de Kit»: Un viaje auditivo para soñar y descubrir

La iniciativa se enmarca en el compromiso de Kitadol con el bienestar integral de los niños, fomentando audiencias activas, capaces de escuchar, reflexionar y crear sus propias historias. Tal como recomiendan neurólogos infantiles, pediatras y psicólogos, reducir el tiempo de exposición a pantallas es clave para una infancia más saludable, con “niños que imaginan más, crecen mejor”.

La protagonista, Kit, es una niña curiosa y valiente que demuestra que la imaginación no tiene límites. Junto a un grupo de amigos, vive grandes aventuras que comienzan en la mente, reforzadas por una cuidada narración y ambientación sonora. Esta propuesta estimula la creatividad, mejora la atención y favorece los vínculos familiares.

“Queremos invitar a los padres a compartir esta experiencia con sus hijos. ‘Las aventuras de Kit’ son más que una historia: son la excusa perfecta para sentarse juntos, cerrar los ojos y comenzar un viaje a través de voces y sonidos. Esto porque creemos que los mejores recuerdos de la infancia se construyen así. Cuidando y compartiendo lo nuestro con quienes más queremos”, señala Camila Salas, Brand Manager de Kitadol.

El primer libro, Las aventuras de Kit: Una mudanza inesperada está disponible en la librería Azafrán (ubicada en el MUT) y en libreriaazafran.cl. La serie sonora ya puede escucharse en las principales plataformas digitales gracias a la producción de Podium Podcast.

Esta propuesta refleja el concepto “Cuidemos lo nuestro”, promoviendo la salud emocional de los niños, el fortalecimiento de vínculos familiares y el desarrollo a través de experiencias significativas.

No te pierdas esta gran aventura auditiva: Las aventuras de Kit ya está disponible en Spotify a través de Podium Pódcast.

