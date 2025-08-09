«Yo tengo síndrome de Down para siempre»: El emotivo recuerdo de Mónica Rincón a su hija fallecida

Mónica Rincón estuvo en el último capítulo de «Podemos Hablar«, el programa de conversación de Chilevisión que conduce Diana Bolocco. La periodista habló de muchas anécdotas desconocidas de su vida, incluso, una que la emocionó profundamente.

Se trata de su hija Clara, quien padecía síndrome de Down, y falleció a los dos años de vida, en 2013.

El emotivo recuerdo de Mónica Rincón a su hija fallecida

La conversación tomó un rumbo cuando Diana Bolocco le preguntó directamente a Mónica Rincón por su defensa de los derechos de los niños con síndrome de Down:

«Yo siempre he dicho que no soy activista de ninguna causa, porque soy periodista y es incompatible, salvo la de la discapacidad. Y no solo con las personas con síndrome de Down, sino con todas las personas en situación de discapacidad».

A esto, la conductora del espacio, le preguntó si esto tiene que ver con su hija Clara, a lo que Mónica Rincón respondió:

«Sí, la Clara evidentemente vino a remecer nuestras vidas. Yo creo que cuando tu hijo, tu hermano, tu papá tienen síndrome de Down o cualquier discapacidad, todos la tenemos y para siempre. Yo tengo síndrome de Down para siempre«.

«Obviamente que me emociona porque la Clara no está con nosotros. No todos tienen que saberlo, Clara partió cuando tenía dos años y cuatro meses. Pero la Clara fue pura luz, es pura luz, ha sido y es permanente, puros regalos», agregó.

Incluso, la periodista contó una anécdota sobre un momento complejo: «Yo no me voy a olvidar nunca que, en una ocasión, cuando ella estaba en la clínica, tuvo un problema y necesitaba un tipo de leche que solo vendían afuera. Una familia, una mujer que vivía en el Cerro 18, tenía a su hija internada, pero ella ya había superado el problema«.

«Yo necesitaba la leche urgente y estaba viendo cómo hacer para traerla. Yo podía traerla, pero se iba a demorar. Y ella me regaló todos los tarros de leche que tenía y nunca me quiso cobrar. Gestos como ese los viví muchas veces. La cantidad de gente que he conocido», agregó.

«Yo creo en la vida también como en una cadena en que nos damos la mano, en que nos ayudamos. Y yo a la Clara la elegiría mil veces«, cerró Mónica Rincón.

También podrías leer en tu Radio Corazón: Cristián de la Fuente rompe el silencio sobre bullying que recibió por famosa actriz nacional: «Me dieron duro…»