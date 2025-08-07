Tras una relación de 7 años y una boda aplazada: Filtran que pareja del espectáculo puso fin a su relación 

Desde Zona Latina filtraron un nuevo quiebre romántico de una pareja del espectáculo nacional. Quienes llevaban más de seis años de relación.

Se trata de la actriz nacional Pancha Merino, quien tenía un romance con Andrea Marrocchino, con planes de boda incluidos.

Fue en el programa «Que te lo digo», donde el periodista Sergio Rojas reveló que la pareja ya no está conviviendo, esto luego de una serie de conflictos que vienen arrastrando hace un tiempo.

«Esto no tendría vuelta atrás. La mediática actriz y comentarista de espectáculo se habría separado de quien iba a ser su marido. Entiendo que parte de la familia de Andrea estaría muy contenta, porque la acusan de ser la culpable entre el quiebre familiar de Marcello, Luciano, y Andrea Marrocchino», partió diciendo.

Glamorama se contactó con Merino para saber más detalles. No obstante, no quiso ahondar más en el tema: «Se encuentra bien», fue su respuesta.

¿El fin del romance entre Pancha Merino y Andrea Marrocchino?

La pareja se conoció en el año 2019, luego de conocerse en un evento de autos de la Fórmula E. Incluso, al tiempo se comprometieron.

Se iban a casar en Italia, en el año 2022. No obstante, debido a la guerra Rusia-Ucrania, que inició en febrero, se pospuso: «subieron un 50% todos los costos», señaló en aquella ocasión.

«Yo me proyecto toda la vida con Andrea, así como tú (le dice a Patricia Maldonado) con Jorge, quiero estar toda la vida», confesó en el programa «Tal Cual» de TV+.

Para cerrar, en aquella ocasión comentó que «Es un ritual que quiero hacer. Además, ya que Andrea ya viene siendo el segundo papá para la Chloe, para la Amanda y Dominic, olvídate, mi hijo mayor lo ama, le da mucha seguridad. Hemos hecho una súper familia».